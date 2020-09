LECCE – Piedi buoni per la mediana giallorossa: ufficiale Henderson dal Verona

Prosegue sottotraccia il lavoro di Pantaleo Corvino che ha messo a segno un altro movimento in entrata per il Lecce. Si tratta del centrocampista Liam Henderson, proveniente dal Verona, che ha firmato un quadriennale. Un secondo, quello del terzino svedese, con passaporto macedone, Leonard Zuta, è in arrivo.

Henderson, classe 1996, è già una vecchia conoscenza del calcio italiano. Arriva dall’Hellas Verona via Empoli, con cui, quest’anno, è stato presente in campo in 16 occasioni segnando anche un gol. Il centrocampista aveva cominciato la stagione col club di Ivan Juric, mettendo insieme quattro gettoni, per poi essere trasferito in Toscana. Cresciuto nel Celtic Glasgow, nel suo curriculum ci sono anche le maglie di Rosenborg (Norvegia) e Hibernian (Scozia). Sbarcò in Italia nel gennaio 2018, prelevato dal Bari che poi lo cedette al Verona a fine stagione. Calciatore dalla discreta esperienza nel campionato cadetto, con 56 presenze e sei reti.

Il calciatore ha già effettuato le visite mediche e sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. Martedì alle ore 11, in sala stampa “Sergio Vantaggiato”, sarà presentato, invece, l’attaccante Massimo Coda.

Da registrare, infine, che il Lecce ha sottoscritto un quinquennale con l’attaccante classe 2001 Mattia Felici, reduce dall’esperienza al Palermo, fatta di 25 presenze e quattro reti.