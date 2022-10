LECCE – La photogallery della sfida pareggiata contro la Fiorentina

Manca ancora l’appuntamento con la vittoria casalinga il Lecce che, contro la Fiorentina, gioca un buonissimo primo tempo, andando in vantaggio con una rete di Ceesay (con bellissimo assist di Gonzalez), ma poi arretra un po’ troppo, subisce il gol dell’1-1 per via di un colpo di testa di Kouamè, lasciato libero d’impattare il pallone in area, e rischia di prendere anche il secondo gol. Egregia, ancora una volta, la prova di Wladimiro Falcone, salva-risultato in almeno due occasioni dopo il gol del pari viola.

Di seguito, alcuni scatti della sfida del Via del Mare, realizzati dal nostro fotografo, Max Coribello.