LECCE – Giudice sportivo, ammenda alla società e uno squalificato in vista di Bologna

Il Giudice sportivo ha multato l’Us Lecce per il ritardato fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina, dovuto alla nebbia da fumogeni che si è sollevata sul Via del Mare. L’arbitro non ha potuto far altro che attendere che il fumo si diradasse e che si ripristinasse la visibilità nell’impianto. Il posticipo forzato, di qualche minuto, costerà alla società di via Costadura 5mila euro di ammenda. Il totale delle ammende, dall’inizio del campionato, sale a novemila euro.

Capitolo calciatori: due giornate di squalifica per Nicolò Rovella (Monza); una per Antonino Gallo (Lecce, espulso al 95′ per doppia ammonizione), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Rodrigo (Udinese). Ammonizione e ammenda di 1.500 euro per proteste a Lorenzo Pellegrini (Roma).