LECCE – Petriccione è uno spettacolo, difesa versione muraglia: le pagelle del pari strappato all’Inter

LE PAGELLE DI LECCE-INTER

Gabriel voto 7: super doppio intervento su Brozovic nella prima frazione, bene su Sensi nella ripresa. Per tutti i novanta minuti dimostra grande sicurezza su tutti i cross che transitano dalle sue parti.

Rispoli voto 6,5: rispolverato dopo diverso tempo, sfodera una prestazione di grande solidità limitando Biraghi. Ad inizio ripresa si concede qualche discesa facendo sbandare la difesa nerazzurra.

Dal 76’ Falco voto 6: il suo ingresso in campo coincide con il gol del pari, ma poco dopo il palo alto nega al 10 giallorosso la gioia di un clamoroso sorpasso.

Lucioni voto 7: dopo diverse difficoltà, nel momento più complicato sfodera una prestazione di assoluto spessore. Dalle sue zone transitano a turno Martinez e Lukaku ma il 5 giallorosso alza un muro rispedendo al mittente tutte le offensive.

Rossettini voto 7: anche lui come Lucioni tira fuori dal cilindro una prestazione di impressionante consistenza. Dominatore assoluto nel gioco aereo, tiene botta su Lukaku che per tutto l’arco del match fatica a rendersi pericoloso. Ad inizio ripresa ha sul destro la palla del vantaggio.

Dell’Orco voto 6,5: Liverani lo schiera come centrale sinistro nella linea a tre e questa volta l’ex Sassuolo risponde presente. Costanti raddoppi e chiusure sul binario mancino, puntuale nelle diagonali ed in tutte le chiusure.

Donati voto 6,5: dalle sue parti si aggira Candreva, ma l’esterno nerazzurro nel pomeriggio del Via Del Mare trova nel suo dirimpattaio un osso duro come l’ex esterno del Leverkusen, che riesce per tutti i novanta minuti ad limitare il suo raggio d’azione. Non sbaglia praticamente nulla quando c’è da difendere, e ad inizio ripresa alza il raggio d’azione sfiorando anche il vantaggio.

Petriccione voto 7,5: schierato nel ruolo di play nel 3-5-2 odierno, risulta certamente tra i migliori in campo. Quantità quando c’è da filtrare e sporcare tutti i corridoi nerazzurri, qualità assoluta quando c’è da far rifiatare ed orchestrare le ripartenze. Pomeriggio sontuoso nel quale dimostra ancora grande personalità.

Mancosu voto 7,5: in avvio di gara si divora il gol del vantaggio. Nella sofferenza riesce a garantire una buona dose di solidità, ma a tredici dalla fine piazza la zampata che regala ai suoi un punto pesantissimo, confermandosi come la bestia nera delle big.

dall’83’ Meccariello: sv

Deiola voto 7: partita di grande sostanza in mezzo al campo per l’ex Cagliari che dopo Parma risponde ancora presente. Uomo ovunque della mediana giallorossa, motorino in mezzo al campo in grado di ben figurare in entrambe le fasi.

Babacar voto 6,5: miglior prestazione stagionale. Lotta come un leone su ogni pallone, fa a sportellate con i centrali difensivi dell’Inter, ma oggi gli riesce anche la giocata qualche giocata di qualità. Perfetto il taglio da cui nasce il gol del pari, ad un passo dal vantaggio con una bella conclusione .

Lapadula voto 6: cuore oltre l’ostacolo, patisce la fisicità di De Vrij che finisce sempre per anticiparlo. Impegno e voglia di lottare servono a garantirgli la sufficienza.

dal 62’ Majer voto 6,5: rientra in campo quando Liverani decide di rinforzare gli ormeggi. Poco dopo il suo ingresso Bastoni trova il guizzo dello 0-1, ma una manciata di minuti più tardi si trasforma in uomo assist regalando a Mancosu la palla che porta al gol del pari.

Liverani voto 7,5: capisce che è il momento di badare al sodo, mette da parte lo spettacolo puntando alla sostanza. Il 5-3-2, messo in campo oggi manda in netta difficoltà l’Inter, con i due attaccanti nerazzurri che vengono praticamente annullati. Dopo lo svantaggio adotta le giuste contromosse riuscendo a trovare il pari.

–

Inter : Handanovic 6; Godin 6 (68′ Bastoni 6), De Vrij 6,5, Skriniar 5,5; Candreva 5, Barella 6, Brozovic 6,5 (82′ Sanchez sv), Sensi 5,5 (82′ Borja Valero sv), Biraghi 5,5, Lukaku 5, Lautaro Martinez 5. All. Conte 5,5