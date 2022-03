LECCE – Pausa terminata, si ritorna in campo senza i nazionali: via alla missione Frosinone

Dopo i due giorni di riposo, questa volta più che necessario, il Lecce ritorna oggi pomeriggio in campo, all’Acaya, per dare il via alle due settimane scarse di preparazione alla prossima sfida in calendario, quella casalinga contro il Frosinone. Si giocherà sabato 2 aprile alle 14.

Saranno da valutare, in primis, le condizioni degli acciaccati che non hanno partecipato alla trasferta di Parma: Dermaku, Simic, oltre a quelle degli infortunati di medio-breve corso come Gabriel, Bleve e Faragò. Sarà un periodo di lavoro intenso e mirato anche a riportare in condizione elementi che ancora non lo sono, per varie ragioni: Di Mariano (appena rientrato da un lungo infortunio) e Asencio in primis.

Non ci saranno Helgason, convocato nella nazionale islandese per le gare amichevoli Finlandia-Islanda (sabato 26) e Spagna-Islanda (martedì 29); Plizzari, convocato dall’Under 21 azzurra per le garedi qualificazione agli Europei, in Montenegro (venerdì 25) e in casa contro la Bosnia Herzegovina (martedì 29); tra i baby della Primavera, convocazioni per Mommo (under 21 finlandese) per Romania-Finlandia (venerdì 25) e Croazia-Finlandia (martedì 29); Borbei (under 19 rumena); Salomaa (under 19 finlandese); Pascalau, Burnete e Vulturar (under 18 rumena).

(foto: T. Helgason, convocato nella nazionale maggiore islandese – ph Coribello/SalentoSport)