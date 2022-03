BASKET A2/m – Nardò, cambio della guardia in panchina: Gandini esonerato, ritorna Battistini

Cambio della guardia sulla panchina della Next Nardò Basket. Marco Gandini, da stamani, non è più l’allenatore del Toro. Al suo posto, il ritorno di Michele Battistini.

“Ringraziamo Marco (Gandini, ndr) per la professionalità dimostrata – le parole del presidente Ivan Marra -. Non è stata una scelta facile, Gandini ha sempre dato il massimo ma, arrivati a questo punto e visti i risultati ottenuti sinora, non era possibile fare altro. Era necessario un cambio di rotta anche per responsabilizzare i giocatori. Ora spetterà a loro darsi da fare per dimostrare di meritare questa maglia. A Marco vanno gli auguri della nostra società per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Battistini è stato ufficializzato poco dopo le ore 11. Per il neo tecnico granata si tratta di un ritorno sulla panchina del Nardò, avendo compiuto, da traghettatore, il salto in Serie A2. Il suo vice sarà Daniele Quilici. La squadra, già in queste ore, è al lavoro per la preparazione della gara di Ferrara di domenica prossima, ore 12.30.

(foto: Michele Battistini)