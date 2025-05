LECCE – Parla il presidente Sticchi Damiani: fissati sede, giorno e ora

È arrivato il giorno della conferenza stampa di fine anno per l’Us Lecce. Appuntamento fissato per le ore 10.30 di martedì prossimo, 3 giugno, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio di “Via del Mare”. Parlerà il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani, che, da diverse settimane, non rilasciava dichiarazioni pubbliche, ben prima della scomparsa di Graziano Fiorita.

Sarà l’occasione per fare il bilancio di una stagione faticosissima, difficilissima ma, alla fine, chiusasi con la tanto agognata salvezza dei record che consegnerà al Lecce e ai suoi tifosi la possibilità di confrontarsi con altre 19 squadre nel massimo campionato calcistico nazionale per il quarto anno consecutivo.

Nei prossimi giorni, presumibilmente dopo aver parlato con mister Giampaolo, si attende la conferenza stampa dell’area tecnica giallorossa in cui dovrebbero parlare il dt Pantaleo Corvino e il ds Stefano Trinchera.