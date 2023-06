LECCE – Out Banda, si ferma anche Hjulmand?

Lameck Banda (Lecce) e Kelvin Amian (Spezia) non prenderanno parte al match del Via del Mare in programma domenica alle 12.30. Mancheranno anche il vice di Baroni, Del Rosso, e l’amatissimo ex portiere giallorosso Fabrizio Lorieri, vice allenatore spezzino. Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo dopo la 35esima giornata di Serie A.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica (e ammenda di 10mila euro per Rodrigo (Udinese); una giornata (e cinquemila euro) per Giacomo Bonaventura (Fiorentina); una giornata per Kelvin Amian (Spezia), Lameck Banda (Lecce), Juan Cuadrado (Juventus), Danilo (Juventus).

AMMENDE – Tremila euro a Verona, Monza e Spezia.

ALLENATORI – Una giornata a Fabrizio Del Rosso (vice all. Lecce) e Fabrizio Lorieri (vice all. Spezia).

Intanto, nella seduta odierna, si è fermato capitan Morten Hjulmand per un problema muscolare che sarà valutato domani, con appositi esami strumentali.