LECCE – Oudin lascia il gruppo in direzione Genova. Gallo verso il recupero completo

Quinta operazione di mercato e quarta in uscita per il Lecce nella sessione invernale di compravendite. Remy Oudin è stato ceduto a titolo temporaneo, con opzione d’acquisto, alla Sampdoria in Serie B.

Poco lo spazio trovato in campo, nella prima parte di stagione, per il francese. Undici presenze (quattro dal primo minuto) con zero gol e zero assist (media voto 5,38), oltre a due presenze in Coppa Italia, una delle quali da titolare. Oudin non ha mai lasciato il segno, né con Gotti, né con Giampaolo, contrariamente a quanto successo nella scorsa stagione quando racimolò tre gol e due assist, scendendo in campo 31 volte in campionato. Dal 6 gennaio era stato ufficialmente dichiarato nella lista dei cedibili insieme a Nicola Sansone. Riguardo la prima squadra, a ormai dieci giorni dalla chiusura del mercato, è stato ufficializzato l’arrivo di Jesper Karlsson e le partenze di Luis Hasa al Napoli, Dario Daka al Trapani, Andy Pelmard, ritornato al Clermont Foot. Per la Primavera, invece, sono stati ingaggiati i giovani attaccanti Domagoj Regetas e Bilal Brusdeilins.

Intanto il lavoro dei ragazzi di Marco Giampaolo è proseguito stamani al Via del Mare. Assente Marchwisnki, lavoro personalizzato per Banda, Berisha e Gaspar, terapie per Rafia. Gallo, invece, anche oggi, si è allenato col resto del gruppo e si può dire recuperato, quantomeno per andare in panchina, per la partita di domenica contro l’Inter. Domani rifinitura a porte chiuse al Via del Mare e conferenza stampa di Giampaolo alle 17, presso l’Hotel Risorgimento.