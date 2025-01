LECCE – Gallo nella lista dei convocati per la sfida all’Inter

Una piccola ma grande notizia positiva in casa Lecce. Antonino Gallo ritorna tra i convocati dopo aver saltato le trasferte di Empoli e Cagliari. Una buona notizia per Marco Giampaolo in vista della sfida ai campioni d’Italia dell’Inter.

Non ci sono, ovviamente, gli infortunati di lungo corso Gaspar, Berisha, Rafia, Banda e Marchwisnki e lo squalificato Rebic che ritornerà a disposizione per la trasferta di Parma di venerdì.

La lista dei convocati in casa Lecce:

PORTIERI – Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja;

DIFENSORI – Baschirotto, Bonifazi, Gallo, Guilbert, Jean;

CENTROCAMPISTI – Coulibaly, Helgason, Kaba, McJannet, Pierret, Ramadani;

ATTACCANTI – Burnete, Dorgu, Karlsson, Krstovic, Morente, Pierotti