LECCE – Olivieri in dirittura d’arrivo. E Corvino parla di Hjulmand e Rodriguez…

Sono imminenti novità ufficiali in casa Lecce. L’affare Olivieri, infatti, sembra in dirittura d’arrivo. L’ex esterno dell’Empoli dovrebbe firmare nelle prossime ore. A seguire, le canoniche visite mediche di rito.

Intanto, il dt Pantaleo Corvino, dalle colonne di Tuttosport, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di due gioiellini del Lecce, pescati, proprio dal dirigente di Vernole, nella scorsa stagione: “Mi sarebbe piaciuto vedere Hjulmand e Rodriguez in Serie A quest’anno, ma li terremo entrambi a Lecce, anche se siamo ancora in B, perché possano goderselo i tifosi. Siamo stati ad un passo dalla Serie A ed è stato un gran peccato non averlo concretizzato, anche se non era un obiettivo programmato. A quattro giornate dalla fine eravamo secondi con le nostre inseguitrici e distanza, poi il crollo. Un rigore non realizzato nella semifinale col Venezia ci ha impedito il raggiungimento della finalissima e il raggiungimento di un grande risultato, di quelli che possono cambiare la vita di un club. Il prossimo Lecce? Sarà una squadra che, pur con equilibrio e rigore finanziario, si sforzerà di riuscire a costruire una squadra all’altezza del suo nome, della sua gente e del suo territorio“.

(foto: P. Corvino, ph. Coribello-SalentoSport)