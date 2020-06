LECCE – Nota congiunta col Bari per chiedere al presidente Emiliano di riaprire gli stadi

In linea con quanto previsto dalle disposizioni federali, poi confermate a livello regionale, la Lnd Puglia ha ufficializzato le classifiche e i verdetti per tutti i campionati territoriali dei dilettanti, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Questi gli esiti: ECCELLENZA – Molfetta promosso in Serie D; San Marco retrocesso in Promozione. PROMOZIONE GIRONE A – United Sly Trani…