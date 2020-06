DILETTANTI – Puglia, ufficiali tutti i verdetti 2019/20 dall’Eccellenza alla Terza Categoria

Il Molfetta sale in Serie D, mentre il San Marco torna in Promozione. United Sly Trani e Atletico Racale raggiungono il massimo campionato pugliese. Dalla Prima passano in Promozione Foggia Incedit, Virtus Locorotondo e Leverano