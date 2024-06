LECCE – Nazionali, una vittoria e una sconfitta per i giallorossi. Oggi in campo Dorgu

Impegni in nazionale, ieri, per Nikola Krstovic e Hamza Rafia. Il centravanti del Lecce è stato schierato titolare dal ct del Montenegro nell’amichevole, persa per 2-0, contro il Belgio. Krstovic è rimasto in campo per quasi tutta la gara, venendo, poi, sostituito da Mugosa all’86’.

Ben più importante la gara di Rafia: vince la sua Tunisia per 1-0 sulla Guinea Equatoriale in una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Rafia è stato schierato titolare e da esterno d’attacco dal suo allenatore, rimanendo in campo per i primi 70 minuti. Il gol partita, per la Tunisia, è arrivato al minuto 82.

Ieri in campo anche l’Australia U20 di Sebastian Esposito che ha pareggiato per 3-3 contro l’Uruguay nella tournee che è in programma in Sudamerica. Prossimo impegno l’8 giugno, contro i parietà del Cile per la prima delle due amichevoli in programma.

Oggi saranno potenzialmente in campo Jasper Samooja (U21 Finlandia) contro l’Estonia e Patrick Dorgu (U21 Danimarca) contro la Norvegia;