LECCE – Nazionali: Dorgu a segno con la Danimarca U19. Esordio Gendrey: il programma di oggi

Nazionali giallorossi ancora protagonisti in giro per l’Europa. Patrick Dorgu, nazionale della Danimarca under 19, ha messo lo zampino nella vittoria della sua nazionale contro l’Ucraina nella gara di qualificazione agli Europei di categoria. Il terzino sinistro del Lecce, infatti, schierato titolare dal suo Ct, ha siglato il gol del momentaneo 1-1 al 45′ del primo tempo, pareggiando il gol ucraino segnato alla mezzora da Tsarenko. La Danimarca, poi, al 5′ della ripresa, ha trovato il gol partita con Sertdemir.

Successo anche per la Romania U19 per 3-1 contro l’Irlanda del Nord. Titolari i tre leccesi Primavera, Burnete, Vulturar e Pascalau. Vulturar e Burnete sono poi uscito all’85’ per lasciare spazio ad altri loro compagni, mentre Pascalau ha giocato per intero la partita,

Netta sconfitta in Portogallo (3-0) per la Repubblica Ceca U19 di Samek, schierato titolare e rimasto in campo sino alla fine.

Amichevole vittoriosa per la Romania U17 di Vescan-Kodor: 2-3 sul campo dei pariquota della Macedonia del Nord.

Gara intera per McJannet, capitano dell’Irlanda U19, nella partita vinta per 1-0 contro l’Estonia.

Netta sconfitta, infine, per l’Under 21 francese nell’amichevole contro l’Inghilterra, che si è imposta per 4-0. Il terzino del Lecce Valentin Gendrey, all’esordio, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti.

Il programma di oggi prevede la gara di ritorno tra Lesotho e Zambia (in campo Banda, autore di una doppietta all’andata); Kazakistan-Danimarca (potrebbe esserci l’esordio in nazionale di Hjulmand); e ancora: Svezia-Colombia U21 (Hasic, Voelkerling Persson) e, per finire, Lichtenstein-Islanda (Helgason).