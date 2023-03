TARANTO – Quattro reti allo Iacovone ma con l’Avellino finisce in parità

Il Taranto pareggia due a due con l’Avellino. I rossoblù si portano avanti due volte ma vengono agganciati dagli irpini. Alla doppietta di Tommasini rispondono le reti di D’Angelo e Matera.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4′: il tiro di Romano è debole e centrale. Il Taranto al 18′ passa in vantaggio: Bifulco recupera una palla a centrocampo e serve sul filo del fuorigioco Tommasini, lo stesso in diagonale batte Marcone. Al 27′ la partita viene sospesa per circa tre minuti a causa di un malore di un tifoso dell’Avellino. Gli irpini crescono e si fanno pericolosi al 37′: Mazzocco colpisce di testa para Vannuchi che si rifugia in angolo. Al 40′ l’Avellino pareggia: Rizzo crossa per la testa di Russo, Vannucchi respinge la sfera però viene sparata in rete da D’Angelo. Dopo quattro minuti di recupero la prima parte di contesa si chiude in parità.

Il Taranto si fa vedere subito in apertura: al 2′ il tiro cross di Mastromonaco si spegne di pochissimo fuori. Al 13′ si rivede l’Avellino: Tito ci prova di sinistro da fuori, conclusione centrale. Al 14′ risponde il Taranto: il diagonale di Romano termina fuori di poco. I rossoblù si riportano in vantaggio al 15’: Labriola lancia Tommasini che si libera di Auriletto e si presenta a tu per tu con l’estremo difensore che viene superato con una precisa botta di destro. Gli ionici continuano a spingere: al 33′ il colpo di testa di Ferrara debole e viene raccolto da Marcone. L’Avellino pareggia ancora al 34’: Matera raccoglie una corta respinta dopo un calcio d’angolo e deposita in rete con una precisa conclusione da fuori. La partita scivola via senza altre emozioni. La contesa termina due a due dopo cinque minuti di recupero. Il Taranto affronterà il Crotone nel prossimo turno.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 25 marzo 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 34

TARANTO-AVELLINO 2-2

RETI: 18′ pt e 15′ st Tommasini (T), 40′ pt D’Angelo (A), 34′ st Matera (A)

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Sciacca, Antonini, Evangelisti (19′ st Formiconi) – Ferrara, Mazza, Labriola, Romano, Mastromonaco – Bifuclo (40′ st Nocciolini), Tommasini (48′ st Rossetti). A disp.: Loliva, Caputo, Provenzano, Fontana, Citarella, Colurciello, Marini, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All.: Ezio Capuano.

AVELLINO (4-3-3): Marcone – Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito – Mazzocco (22′ st Di Gaudio), Matera, D’Angelo – Russo, Marconi (40′ st Gambale), Kanoute (35′ st Maisto). A disp.: Pizzella, Tammaro, Sottini, Garetto, Tounkara, Ricciardi, Perrone. All.: Massimo Rastelli.

ARBITRI: Luca Cerchi di Carbonia (Valente-Veettorel; IV: Di Marco).

NOTE: Ammoniti: Caputo (T), Canalicchio (T) Mazza (T), Tito (A), Ferrara (T), Vannucchi (T), D’Angelo (A).

