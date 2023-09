LECCE – Nazionali, apprensione per Krstovic. Ramadani assist-man: il programma di oggi

Non segna ma vince Nikola Krstovic, col suo Montenegro, impostosi sulla Bulgaria per 2-1. A dir la verità, l’attaccante del Lecce ha lasciato il fiato sospeso la sua società e i suoi tifosi, giacché, al minuto 76, è stato sostituito per un lieve malore. I controlli dello staff medico montenegrino, a fine gara, hanno poi identificato la causa del malore (vomito) in affaticamento. Quello di ieri era l’ultimo impegno di Krstovic con la sua nazionale e ora lo si attende a Lecce affinché anche lo staff medico giallorosso lo valuti personalmente.

Ancora una gara intera per Ylber Ramadani, perno della sua Albania, vittoriosa ieri per 2-0 contro la Polonia. Il mediano del Lecce ha confezionato l’assist per il 2-0 di Daku al 62′.

Per oggi sono previste Danimarca-Slovacchia U21 (potrebbe esserci l’esordio di Patrick Dorgu), Danimarca-Francia U20 (in campo Jeppe Corfitzen), Repubblica Ceca-Italia U20 (sfida tra i giallorossi Giacomo Faticanti e Daniel Samek) e Romania-Moldavia U18 (con la Romania scenderà in campo il centravanti della Primavera, Jason Vescan-Kodor).