LECCE – Mercoledì di gloria internazionale per Hjulmand e (soprattutto) Nikolov

Giornata storica, quella di ieri, per la Macedonia del Nord di Boban Nikolov. Il centrocampista del Lecce e i suoi compagni, infatti, hanno portato a termine un’impresa clamorosa: battere la Germania a domicilio. A Duisburg è finita 1-2 con gol “italiani” di Pandev, al 47′ del primo tempo, e di Elmas, a cinque dalla fine; il momentaneo pareggio tedesco era arrivato su rigore di Gundogan al 19′ della ripresa. Nikolov è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo per 59′, poi sostituito da Bejtulai.

Grande soddisfazione anche per Morten Hjulmand che, con la sua under 21 danese, ha strapazzato la Russia per 3-0 in Ungheria. Il biondo play del Lecce è giocato l’ultima mezzora di gara, subentrando sul 2-0.

I due, ora, sono attesi nel ritiro giallorosso e si metteranno a disposizione di mister Eugenio Corini che ne valuterà l’impiego nella supersfida di domani pomeriggio contro la Salernitana.

(foto: B. Nikolov, ©SalentoSport/Coribello)