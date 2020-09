LECCE – Mercato in fermento: ufficiale un giovane attaccante dal Real Madrid, via Riccardi

Mercato in pieno fermento per l’Unione Sportiva Lecce. Il termine di chiusura delle operazioni di compravendita è sempre più vicino e il direttore tecnico Pantaleo Corvino prosegue nell’opera di patrimonializzazione della rosa, su cui più volte ha insistito nelle conferenze stampa dei giorni scorsi.

Sarà un giocatore giallorosso il giovanissimo Pablo Rodriguez Delgado, promettente attaccante proveniente dalla cantera del Real Madrid. Lo spagnolo, nativo di Las Palmas, ha compiuto 19 anni lo scorso 4 agosto e arriva nel Salento a titolo definitivo.

Chi lascia il Salento, seppur temporaneamente, è invece Davide Riccardi. Il difensore passa al Catanzaro di Antonio Calabro a titolo temporaneo. È già a Lecce, invece, Mariusz Stepinski, attaccante polacco che, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato nel Verona, mettendo insieme tre gol in 21 presenze. Nella sua carriera, poi, ha vestito anche le maglie del Chievo (sei reti in Serie A 2018/19, cinque nel torneo 2017/18), del Nantes, del Ruch Chorzow, del Wisla Cracovia, della squadra B del Norimberga e del Widewz Lodz. Sulla via del ritorno nel Salento anche Stefano Pettinari, via Trapani. In uscita, come detto, Mauro Vigorito, destinazione Genoa, e Simone Lo Faso, richiesto in terza serie. Saranno ore decisive anche per il destino dei tre big contesi in Serie A: Mancosu, Petriccione e Falco.