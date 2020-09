SERIE D/H – Batosta su Guaita (Taranto): il Giudice sportivo della prima giornata

Il Casarano esordisce in campionato facendo propria l’intera posta in palio, contro il Real Agro Aversa. Partita non entusiasmante sul piano del gioco, ma al cospetto di un Casarano cinico i campani, pur non sfigurando, non hanno potuto opporre resistenza. La gara si apre con una lunga fase di studio, nella quale il gioco si…