LECCE – Mancosu: “I playoff? Non mi spaventano, anzi. Non voglio alibi. Andrà come ci meritiamo e come Dio vorrà”

C’è tanta amarezza nelle parole di Marco Mancosu, ma anche la voglia di non mollare. Così come nella vita, sconvolta dalla lotta al tumore, così sul campo.le sue parole ai microfoni Dazn dopo Lecce-Reggina.

“Questo risultato azzera tutto. Andiamo ai playoff che non mi spaventano, anzi, ho voglia di giocarli. Voglio vedere come va a finire. Abbiamo sbagliato parecchie palle gol. Se non indirizziamo la partita nel modo in cui vogliamo noi, poi diventa difficile rincorrere e fare gol. Oggi è andata così, abbiamo giocato contro una squadra molto quadrata e va dato merito a loro. Nella vita non si finisce mai di imparare. Noi vogliamo che tutto vada sempre bene, ma, purtroppo, non è sempre così. Capitano anche queste cose, ci tocca affrontarle. Grazie per tutto il sostegno che sto avendo e che mi rende davvero orgoglioso. Questa è la vittoria più grande. Dirlo a tutti è stato molto difficile, non lo nego, l’ho tenuto dentro e non ero sicuro di tirarlo fuori. Non volevo alibi, poi, su consiglio di qualche amico, ho deciso di farlo ed è stato meglio così. Sono contentissimo di questa ondata che mi è arrivata e che mi spinge. Paura e coraggio? Sono cose scoperte da poco, comunque c’era anche da tutelare le persone a me vicine per non farle soffrire, questa era la parte più difficile. Ma va bene, sto avendo una vita piena di sorprese e non piatta. Piena di problemi ma che si rivelano stupendi quando li risolvi. Se riuscirò a festeggiare la promozione? Le favole sono altro rispetto alla vita. Non ci sono spesso finali giusti, ma è giusto che vinca chi merita e a me piace la meritocrazia. Non è che ciò che mi è successo basta per far andare le cose come vorrei, ma andranno come Dio vorrà e come ci meritiamo“.

(foto: M. Mancosu, ©Coribello-SalentoSport)