LECCE – Magliette speciali e tanto altro per la campagna #unrossoallaviolenza
Il prossimo weekend sarà dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1989 (che ricorrerà martedì 25). La Lega Serie A lancia la campagna #unrossoallaviolenza che prevede una serie di manifestazioni, di eventi e di simboli per opporsi e combattere, con ogni mezzo, ad ogni forma di violenza, sopruso fisico e psicologico, nei confronti delle donne.
Il programma prevede, tra le altre cose, un segno rosso sui volti di calciatori e ufficiali di gara; una fascia simbolica al braccio dei capitani; grafiche e video prima e dopo le partite; le magliette dedicate alla campagna indossate dai bambini che accompagneranno in campo i calciatori.
Ma non finisce qui. Il Lecce, insieme a Cremonese, Lazio, Parma e Cremonese, ha deciso di indossare delle magliette speciali che, sulle spalle, riporteranno il nome (o il cognome) di madri, mogli o compagne di ogni giocatore. Una iniziativa simile si ripeté nel giorno della Festa della Mamma 2024.
Questo l’elenco ufficiale delle maglie che domani indosseranno i calciatori giallorossi:
1. Fruchtl: Jana
3. Ndaba: Rooney
4. Gaspar: Eunice
5. Siebert: Melanie
6. Sala: Diana
7. Morente: Marta
9. Stulic: Ivana
10. Berisha: Xhylsime
11. N’Dri: Valentine
13. Perez: Marcela
14. Helgason: Helga
17. Veiga: Helena
19. Banda: Pauline
20. Ramadani: Inaya
21. Kouassi: Behira
22. Camarda: Ciaramicoli
23. Sottil: Spinelli
25. Gallo: Di Miceli
28. Gorter: Yuette
29. Coulibaly: Myla
30. Falcone: Kristin
32. Samooja: Kathryn
36. Marchwinski: Izabella
44. Tiago Gabriel: Carolina
50. Pierotti: Priscilla
75. Pierret: Carole
77. Kaba: Drame
80. Kovac: Manuela
93. Maleh: L. Maleh