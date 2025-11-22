LECCE – Magliette speciali e tanto altro per la campagna #unrossoallaviolenza

Il prossimo weekend sarà dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1989 (che ricorrerà martedì 25). La Lega Serie A lancia la campagna #unrossoallaviolenza che prevede una serie di manifestazioni, di eventi e di simboli per opporsi e combattere, con ogni mezzo, ad ogni forma di violenza, sopruso fisico e psicologico, nei confronti delle donne.

Il programma prevede, tra le altre cose, un segno rosso sui volti di calciatori e ufficiali di gara; una fascia simbolica al braccio dei capitani; grafiche e video prima e dopo le partite; le magliette dedicate alla campagna indossate dai bambini che accompagneranno in campo i calciatori.

Ma non finisce qui. Il Lecce, insieme a Cremonese, Lazio, Parma e Cremonese, ha deciso di indossare delle magliette speciali che, sulle spalle, riporteranno il nome (o il cognome) di madri, mogli o compagne di ogni giocatore. Una iniziativa simile si ripeté nel giorno della Festa della Mamma 2024.

Questo l’elenco ufficiale delle maglie che domani indosseranno i calciatori giallorossi:

1. Fruchtl: Jana

3. Ndaba: Rooney

4. Gaspar: Eunice

5. Siebert: Melanie

6. Sala: Diana

7. Morente: Marta

9. Stulic: Ivana

10. Berisha: Xhylsime

11. N’Dri: Valentine

13. Perez: Marcela

14. Helgason: Helga

17. Veiga: Helena

19. Banda: Pauline

20. Ramadani: Inaya

21. Kouassi: Behira

22. Camarda: Ciaramicoli

23. Sottil: Spinelli

25. Gallo: Di Miceli

28. Gorter: Yuette

29. Coulibaly: Myla

30. Falcone: Kristin

32. Samooja: Kathryn

36. Marchwinski: Izabella

44. Tiago Gabriel: Carolina

50. Pierotti: Priscilla

75. Pierret: Carole

77. Kaba: Drame

80. Kovac: Manuela

93. Maleh: L. Maleh