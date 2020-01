LIVE! VERONA-LECCE, il tabellino

LIVE! ECCELLENZA – Puglia: risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno — RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —  PROSSIMO TURNO (02.02.2020 h 15 – giornata n. 21 – 6a rit.) Vigor Trani-A. Barletta AT San Severo-Deghi Atl. Vieste-F. Altamura Ugento-Martina Barletta 1922-Otranto Molfetta-San Marco Corato-Orta Nova Gallipoli-UC Bisceglie (in collaborazione con calciowebpuglia.it)