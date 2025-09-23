LIVE! MILAN-LECCE, il tabellino
Milano, stadio “G. Meazza – San Siro”
martedì 23.09.2025, ore 21
Coppa Italia 2025/26, 2° turno
MILAN-LECCE 3-0
RETI: 20′ Gimenez, 51′ Nkunku, 64′ Pulisic
— FINALE —
MILAN (3-5-2): Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic (79′ Odogu) – Saelemaekers (61′ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (46′ Fofana), Rabiot, Bartesaghi – Gimenez (68′ Balentien), Nkunku (61’Pulisic). A disp. Terracciano, Torriani, Gabbia, Estupinan, Modric. All. Marco Landucci (Allegri squal.).
LECCE (3-5-2): Fruchtl – Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba – Veiga, Kaba (46′ Pierotti), Berisha (80′ Coulibaaly), Helgason (46′ Gorter), Morente (59′ Gallo) – N’Dri (22′ Gaspar), Camarda. A disp. Falcone, Samooja, Sala, Stulic, Ramadani, Kouassi, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Tremolada sez. Monza (Bahri-Barone; IV Sozza; VAR Maggioni-Mazzoleni).
NOTE: Ammoniti Ricci, Pavlovic (M), Kaba (L); espulso Siebert (L) al 18′ per interruzione di chiara occasione da gol. Rec. 3′ pt.