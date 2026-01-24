LIVE! LECCE-LAZIO, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 24.01.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 22
LECCE-LAZIO 0-0
RETI:
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Pierotti (89′ Morente), Gandelman, Banda (64′ Sottil) – Stulic (64′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Ndaba, Fofana, N’Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Kaba, Ngom, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel – Lazzari (73′ Pellegrini), Gila (64′ Provstgaard), Romagnoli, Marusic – Taylor, Vecino (64′ Dele Bashiru), Basic – Cancellieri (82′ Isaksen), Dia (64′ Ratkov), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri.
ARBITRO: Daniele Chiffi sez. Padova (Imperiale-Bahri; IV Rapuano; VAR Mazzoleni-Abisso).
NOTE: Ammoniti Veiga, Tiago Gabriel (LE), Provstgaard (LA). Rec. 1′ pt, 5′ st.