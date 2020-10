LIVE! LECCE-CREMONESE, il tabellino

Il Giudice sportivo delle gare della quarta giornata del campionato di Serie D girone H. CALCIATORI – Due giornate per Davide Monteleone (Puteolana), una per Piersilvio Acampora (Cerignola), Marco Cassandro (Real Aversa). ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Nicola Ragno (Bitonto). DIRIGENTI – Inibizione sino all’11.11.2020 per Emanuele Casapulla (Puteolana) “Per essere, nel corso del secondo tempo, entrato sul terreno di gioco…