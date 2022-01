LIVE! LECCE-CREMONESE, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”

domenica 23 gennaio 2022, ore 18.30

Serie BKT 2021/22, giornata 20

LECCE-CREMONESE 2-1

RETI: 14′ Gallo (L), 16′ Ciofani (C), 90+1′ aut. Okoli (L)

LECCE (4-3-3): Gabriel – Gendrey (84′ Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo – Majer (66′ Helgason), Hjulmand, Gargiulo (79′ Faragò) – Strefezza, Coda (84′ Olivieri), Di Mariano (66′ Listkowski). A disp.: Borbei, Samooja, Vera, Bjorkengren, Blin, Barreca, Hasic. All.: Marco Baroni.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi – Fiordaliso (55′ Bartolomei), Okoli, Ravanelli, Valeri – Valzania (55′ Vido), Gaetano – Baez, Fagioli (72′ Crescenzi), Zanimacchia (84′ Strizzolo) – Ciofani. A disp.: Alfonso, Sarr, Meroni, Politic, Zunno. All.: Fabio Pecchia.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (Berti-Bercigli; IV Marotta; VAR Maggioni-Pagliardini).

NOTE: Sereno, 7 gradi, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lucioni, Dermaku, Strefezza (L), Valeri, Valzania, Strizzolo (C). Recupero: 1′ pt, 4′ st. Prima dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianni Di Marzio, ex allenatore del Lecce, scomparso ieri.

(foto: il Via del Mare di Lecce, archivio ph Coribello/SalentoSport)