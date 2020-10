LIVE! COSENZA-LECCE, il tabellino

Cosenza, stadio “San Vito-Marulla”

domenica 25 ottobre 2020, ore 16

Serie B 2020/21 – giornata 5

COSENZA-LECCE 1-1

RETI: 12′ Coda (L), 56′ Gliozzi (C)

— FINALE —

COSENZA (3-4-1-2): Falcone – Ingrosso, Idda, Legittimo – Bittante, Konè (77′ Petrucci), Sciaudone (64′ Bruccini), Vera (28′ Corsi) – Baez – Carretta (64′ Bahlouli), Gliozzi (77′ Sueva). A disp. Saracco, Petre, Sacko, Schiavi, Borrelli. All. Roberto Occhiuzzi.

LECCE (4-3-3): Gabriel – Adjapong, Lucioni, Dermaku (10′ Meccariello), Calderoni – Henderson, Tachtsidis, Majer (60′ Mancosu) – Paganini, Coda, Stepinski (81′ Pettinari). A disp. Bleve, Vigorito, Rossettini, Monterisi, Bjorkengren, Zuta, Gallo, Maselli. All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (Colarossi-Trinchieri; IV Robilotta).

NOTE: pomeriggio nuvoloso, temperatura 18 gradi, terreno allentato e in buone condizioni. Ammoniti: Konè, Bittante, Bruccini (C). Espulsi: 41′ Corini (all. Lecce) e Rossettini (dalla panchina, Lecce) per proteste. Recupero: 3′ pt, 3′ st. Spettatori: mille. Al 23′ Falcone (C) para un rigore a Coda (L).