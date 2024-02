LIVE! BOLOGNA-LECCE, il tabellino

Bologna, stadio “R. Dall’Ara”

domenica 11.02.2024, ore 15

Serie A 2023/24 giornata 24

BOLOGNA-LECCE 4-0

RETI: 5′ Beukema, 27′ e 50′ Orsolini, 82′ Odgaard

— FINALE —

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski – Posch (61′ De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen – Freuler (67′ El Azzouzi), Fabbian – Orsolini (61′ Ndoye), Ferguson (78′ Moro), Saelemaekers – Zirkzee (61′ Odgaard). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumi, Corazza, Lykogiannis, Ilic, Karlsson, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta

LECCE (4-3-3): Falcone – Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo (46′ Dorgu) – Kaba (46′ Blin), Ramadani, Oudin (77′ Rafia) – Almqvist, Krstovic (51′ Piccoli), Banda (37′ Sansone). A disposizione: Brancolini, Samooja, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: Ammoniti Calafiori (B), Almqvist, Oudin (L), D’Aversa (all.) (L). Rec. 1′ pt, 3′ st. Dall’81’ Bologna in dieci per infortunio di Calafiori a sostituzioni già completate.