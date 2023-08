LECCE – Lemmens va a fare esperienza in B (?). Krstovic, venerdì il rientro in sede

L’Us Lecce ha appena comunicato che il centravanti giallorosso, Nikola Krstovic, ritornerà in sede venerdì sera dopo aver risolto, a Bratislava (Slovacchia), le pratiche burocratiche riguardanti il suo status di extracomunitario.

Sempre poche ore fa è stata, inoltre, ufficializzata la cessione di Mats Lemmens al Lecco, neo promosso in Serie B (anche se la promozione è ancora sub iudice). La formula è quella del prestito temporaneo con opzione per il Lecco e contropzione per il Lecce. Lemmens, jolly difensivo belga, si è formato con la Primavera giallorossa, contribuendo, nella scorsa stagione, alla conquista dello Scudetto con cinque presenze e un gol. In totale, Lemmens ha vestito la casacca della Primavera giallorossa in 55 occasioni (un torneo in Primavera 2, due tornei in Primavera 1), segnando sette gol e fornendo cinque assist.

Anche Helgason è in partenza: la società ha autorizzato il centrocampista islandese a recarsi in Norvegia per sottoporsi alle visite mediche con l’FK Haugesund.

(foto: M. Lemmens, ©Coribello/SalentoSport)