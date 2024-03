LECCE – Venuti rientra in gruppo, Banda ancora no: le ultime dall’Acaya

Un reintegro in gruppo e un solo elemento che si allena ancora a parte. Dall’allenamento mattutino del Lecce si apprende che Lorenzo Venuti è tornato ad allenarsi col resto dei compagni, allungando, quindi, la lista dei potenzialmente convocati di Luca Gotti in vista di Lecce-Roma di lunedì. Un recupero importante, quello dell’ex viola, che potrebbe essere utile al tecnico giallorosso in più ruoli in caso di necessità, sia come sostituto di Gendrey (cosa successa a Salerno negli ultimi minuti, quando il francese era esausto per i crampi), sia come eventualmente centrale di scorta.

Chi ancora non rientra in gruppo è Lameck Banda, ancora alle prese con il trauma distorsivo al ginocchio, di entità non comunicata, occorsogli lo scorso 12 marzo. In questo caso, non mancano le alternative come esterno d’attacco: potrebbe occupare quel posto sia Piccoli (come fatto a Salerno), ma anche Sansone (più abituato a giocarci in quel ruolo) e perfino Dorgu (schierato in quella posizione per alcuni minuti durante Salernitana-Lecce, con buoni esiti).

Domani altra seduta mattutina all’Acaya.