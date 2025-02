LECCE – Veiga, la nuova freccia portoghese: “Qui per contribuire e crescere”

Prime parole da calciatore giallorosso per Danilo Veiga, il nuovo terzino destro del Lecce giunto a gennaio dall’Estrela Amadora. Intervenuto in conferenza stampa, si è così presentato: “Sono un giocatore abbastanza offensivo, ho ben compreso che la Serie A è tattica e devo migliorare. Sono forte fisicamente, mi distinguo per rapidità e voglio dare il contributo con le mie qualità. Le prime impressioni nel Lecce? Come ben si sa, il campionato di A è tra i migliori al mondo, ho percepito l’atmosfera che si respira a Lecce, un club storico che avrà il mio contributo sin da oggi”.

Il laterale destro continua parlando della sua maturazione al Rijeka, dove ha disputato anche la Conference League, già saggiata nei sei mesi al Gil Vicente prima di trasferirsi in Croazia, totalizzando 36 presenze: “Chiaramente queste esperienze mi aiutano molto a maturare. Sono pronto per questa sfida qui e per dare il massimo in questo campionato”.

Danilo Veiga si è confrontato con Gaspar, suo ex compagno all’Estrela, prima di accettare il Lecce: “Ho parlato con lui, mi ha aiutato fin da subito e mi ha raccontato come adattarmi nel club e in città. Perché il numero 17? In realtà il 77 è il mio numero preferito, ma era occupato. M’identifico in quel numero anche a causa della mia propensione offensiva”.

Farsi spazio sarà difficile con la presenza di Guilbert, una garanzia: “Chiaramente, conosciamo bene la sua grande carriera. Non vedrò la concorrenza come negativa, posso apprendere molto da lui, ho imparato tanto e spero di crescere seguendo il suo ruolo e la sua carriera passata”.