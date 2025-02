BASKET C/m – Lsb Lecce inciampa a Castellaneta ma non perde la vetta

La Cce Lsb Lecce inciampa a Castellaneta, ma non perde la testa della classifica in virtù della sconfitta di Mesagne a Barletta. Dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro Foggia, i biancazzurri guidati da coach Daniele Michelutti si sono dovuti arrendere sul parquet della terza forza della competizione col punteggio di 76-64, in occasione della gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato interregionale maschile di serie C.

Come accaduto già all’andata al PalaVentura, Castellaneta vince anche sul suo parquet contro una squadra che per la terza partita consecutiva ha dovuto fare a meno di una pedina molto importante in fase realizzativa come Alex Ouandie. I 20 punti messi a referto da Cantagalli, finalmente rientrato dalla squalifica, non sono bastati a tenere il passo dei padroni di casa, che col duo composto da Ojo e Miljanic ha totalizzato 39 punti. I locali hanno avuto il merito di indovinare l’approccio alla gara andando sul +13 alla fine del primo quarto. Un divario pesante guadagnato nella prima frazione, che ha scatenato la veemente reazione dei viaggianti nel secondo periodo. Mocavero e compagni sono riusciti ad accorciare il gap nel punteggio sino al 38-35 che ha rimandato tutti negli spogliatoi per la pausa lunga. Al rientro sul parquet le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Nel terzo quarto Castellaneta ha provato a creare distanza sul tabellone luminoso, ma la Cce Lsb Lecce ha avuto il merito di restare aggrappata alla gara. Solo nel corso del quarto periodo i beniamini di casa sono riusciti ad allungare sugli avversari conquistando una vittoria, che ha permesso a Castellaneta di portarsi a 2 punti dalla cima della classifica occupata da Cce Lsb Lecce e Mesagne. Dopo il passo falso di Molfetta, la squadra del presidente Sandro Laudisa è incappata nella seconda sconfitta di fila in trasferta. La prossima gara vedrà la Cce Lsb Lecce impegnata sabato prossimo contro Corato nella roccaforte del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”, con palla a due alle 18.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

CASTELLANETA-LSB LECCE 76-64

Castellaneta: Ojo 20, Laghi, Staselis 8, Gaudiano 5, Palmisano, Pallara, De Bartolo 11, Vorzillo 9, Casarola 2, Miljanic 19, Buono 2, Migliori. All. Luisi.

Cce Lsb Lecce: Murrone, Ingrosso 13, Capoccia, Esposito 2, Renna 9, Cantagalli 20, Mocavero 7, F. Laudisa, Vidakovic 2, Dosic 11. All. Michelutti. Arbitri: Giorgia Carella di Brindisi (Br), Giovanni Russo di Mola di Bari (Ba).

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 4 rit.): Cus Foggia-AB Potenza 82-79, NP Monteroni-NM Corato 83-80, Fasano-Francavilla 82-69, Barletta-NV Mesagne 72-71, Castellaneta-LSB Lecce 76-64, Molfetta-Assi Brindisi 80-73.

CLASSIFICA: LSB Lecce, NV Mesagne 24 – Castellaneta, Molfetta 22 – Francavilla 18 – Fasano, Cus Foggia, Monteroni 16 – AB Potenza, Assi Brindisi 14 – NM Corato 10 – Barletta 6 – F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (15-16 feb.): LSB Lecce-NM Corato, Assi Brindisi-Cus Foggia, AB Potenza-Castellaneta, Francavilla-Molfetta, Monteroni-Barletta, F. Trani-Fasano.