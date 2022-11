LECCE – Ultime ore di vacanza prima del raduno in campo. Via alla fase 2

Vacanze quasi finite per i componenti della rosa dell’Us Lecce. Domani mattina, infatti, capitan Hjulmand e compagni si ritroveranno all’Acaya Golf Resort per dare via alla seconda fase della stagione 2022/23. Per la prima seduta, sono in programma dei test in palestra, senza i calciatori Banda, Ceesay, Colombo e Helgason, impegnati con le rispettive nazionali, che si aggregheranno giovedì.

Tra i giallorossi non c’è alcun calciatore convocato per i Mondiali di Qatar, pertanto mister Marco Baroni potrà godere dell’intero gruppo che si sottoporrà ad alcuni test preliminari, per controllare lo stato di forma fisico dopo due settimane di stop, e per programmare la vera e propria preparazione fisica invernale che porterà la squadra a scendere in campo nei primi giorni del nuovo anno, al Via del Mare, contro la Lazio. Si valutano eventuali test amichevoli nei prossimi giorni.