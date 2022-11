FEMMINILE – Lecce Women, sconfitta amarissima in casa della vicecapolista Trastevere

Sconfitta dal sapore amaro per il Lecce Women in casa della vicecapolista Trastevere. La sfida giocata al Trastevere Stadium è terminata con la vittoria delle capitoline con il punteggio di 2-1. Le salentine, già costrette a rinunciare in partenza ad alcune pedine importanti, nel corso del primo tempo hanno dovuto effettuare due sostituzioni per infortunio. La prima ad abbandonare il terreno di gioco è stata Coluccia, uscita alla mezzora; successivamente anche Guido, in seguito ad uno scontro di gioco, è stata costretta ad uscire anzitempo. Un bel grattacapo per l’allenatrice Vera Indino, costretta a rivoluzionare un assetto già in emergenza. Ciononostante il Lecce Women, in vantaggio al 3′ di gioco grazie ad una perla su punizione di Nissa Pereira, ha retto il confronto con le capitoline fino ai concitati minuti finali in cui le padrone di casa hanno preso il sopravvento realizzando la rete del pareggio al 44′ con Palescandolo e trovando subito dopo, al 46′, la rete della vittoria con Boldrini. Un uno-due che di fatto ha tagliato le gambe alle salentine, fino a quel momento protagoniste di una partita dignitosa nonostante tutti i problemi di formazione.

“Le ragazze hanno dato tutto in campo e di conseguenza ho davvero poco da rimproverare – sottolinea Vera Indino -. Purtroppo, stiamo vivendo un momento particolarmente difficilmente a causa dei tanti infortuni e spesso mi vedo costretta a far giocare ragazze anche fuori ruolo. Ci fosse una sosta per recuperare sarebbe davvero una grande cosa, purtroppo nelle domeniche in cui il campionato si ferma sono state inserite le partite di Coppa Italia ed è proprio un bel guaio. Vuol dire che approfitteremo dell’occasione per dare spazio alle ragazze del nostro settore giovanile”.

Domenica prossima, 4 dicembre, il campionato di serie C osserverà la prima giornata di riposo della stagione, ma il Lecce Women sarà impegnato in Coppa Italia sul campo del Matera.

—

IL TABELLINO

TRASTEVERE-LECCE WOMEN 2-1

RETI: 3′ pt Pereira (L), 44′ st Palescandolo (T), 46′ st Boldrini (T)

TRASTEVERE: Dilettuso, Colini, Percuoco (43′ st Palescandolo), Ferrazza, Lore, Berarducci (24′ st Biasotto), Boldrini (48′ st Pagano), Massimi, Serao, Fiorini (10′ st Felici), Merigliano. In panchina: Passarani, Fatati, Boldorini. Allenatore: Alessandro Frillici.

LECCE WOMEN: Prieto; Coluccia (30′ pt Tomei), Silva, Felline, Rollo; Guido (47′ pt Linzalata), Di Staso; Marsano, D’Amico, Pereira; Jaszczyszyn. In panchina: Garzya, Pomes, Durante, Maci. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Ammannati di Firenze.

(fonte: US Lecce Women)

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 12): Trastevere-Lecce Women 2-1, Chieti-Crotone 1-1, Academy S. Agata-Salernitana 0-0, Cosenza-CA Pescara 4-1, Grifone G.-Res Roma 0-2, Matera-Independent 3-2, Roma Calcio-Frosinone 2-3, Vis Mediterranea-Palermo 1-1.

CLASSIFICA: Res Roma 36 – Trastevere 31 – Chieti 28 – Lecce Women 25 – Palermo 24 – Vis Mediterranea, Matera 22 – Roma Calcio 19 – Frosinone, Independent 16 – Grifone G. 11 – Cosenza 8 – Crotone 7 – Salernitana 4 – A. Sant’Agata, CA Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (11 dic.): CA Pescara-Grifone G., Crotone-Trastevere, Frosinone_Cosenza, Independent-Roma Calcio, Lecce Women-Academy S. Agata, Palermo-Chieti, Res Roma-Salernitana, Vis Mediterranea-Matera.