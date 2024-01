LECCE – Ufficiale Pierotti: i dettagli sul contratto. Programmata la presentazione insieme a Corvino e Trinchera

Santiago Perotti è, da poche ore, ufficialmente un calciatore del Lecce. La società ha reso noto di aver ingaggiato l’esterno offensivo classe 2001 a titolo definitivo, prelevandolo dall’Atletico Colon. Il contratto avrà come scadenza il 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Pierotti indosserà la maglia numero 50.

Domani mattina, alle ore 9, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del “Via del Mare” di Lecce, il neo giallorosso sarà presentato alla stampa dal direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera.

I due, come consueto, ne approfitteranno per rispondere alle domande dei giornalisti sulla sessione di mercato in corso, che, sinora, ha visto l’ingresso in rosa dello stesso Pierotti e la cessione di Giacomo Faticanti alla Ternana; per la Primavera sono usciti Alessandro Borgo (Nardò), Henri Salomaa (Lecco) ed è arrivato l’esterno difensivo irlandese Jesse Joe Dempsey dal Dublino.