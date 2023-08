LECCE – Ufficiale, Hjulmand è un giocatore dello Sporting Lisbona

Dopo due stagioni e mezzo bellissime e ricche di emozioni e successi, Morten Hjulmand saluta il Lecce. Come ampiamente preannunciato il danese rinforzerà la mediana dello Sporting Lisbona per le prossime stagioni, provando a proseguire in quella crescita vertiginosa che lo ha visto protagonista di queste stagioni salentine.

Di seguito il comunicato ufficiale di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Morten Hjulmand allo Sporting Clube de Portugal. Grazie per averla onorata. Portaci nel cuore capitano”.