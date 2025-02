LECCE – Tutta la voglia di N’dri: “Ho parlato molto con Giampaolo, determinato a esprimermi al megllio”

Nella giornata di presentazioni in casa Lecce c’è stato tempo anche per Konan N’dri, il nuovo numero 10 giallorossi. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ESORDIO. «Mi hanno accolto tutti benissimo e sono contento. Il calcio italiano lo conoscevo solo tramite la tv. Quando sono entrato in campo ho provato delle belle sensazioni. Al Via del Mare ho trovato un ambiente diverso e più caldo rispetto a quello che conoscevo in Belgio».

GIAMPAOLO. «Mi ha subito detto dove vuole che giochi, abbiamo parlato molto di questo. Ho avuto tante buone sensazioni, sono qui con la voglia e la determinazione di migliorarmi ogni giorno».

NUMERO 10. «E’ un piacere per me indossare questo numero. So che è un numero molto importante e non sento la pressione ma voglio dimostrare di poterlo indossare».

LE PAROLE. «Prima di entrare mister Giampaolo mi ha detto di divertirmi e di dimostrare le mie qualità e di provare ad aiutare la squadra. Sappiamo entrambi che dobbiamo lavorare per potermi esprimere nel migliore dei modi».

CARATTERISTICHE. «Sono un giocatore molto esplosivo e mi piace molto lavorare con il resto della squadra. Non ho problemi a sacrificarmi anche in fase difensiva. Il calcio è la mia più grande passione e combatto per la squadra per cui gioco in ogni settore del terreno di gioco».