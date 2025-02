LECCE – Scott, la promessa della difesa giallorossa: “Migliorarmi e crescere. Il mister mi piace”

Nella giornata di oggi è stato presentato in casa Lecce il giovane difensore Elijah Scott. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

LA VALIGIA DEI SOGNI. «Ovviamente ho portato tutto ciò di cui ho bisogno per stare bene qui. Voglio però migliorarmi e crescere per diventare un calciatore importante attraverso la mia esperienza a Lecce».

CARATTERITSITCHE. «Sono un giocatore fisico, al quale giocare il pallone, devo però migliorare sotto questo punto di vista. Sono molto giovane e posso crescere ancora tanto e voglio crescere sotto questo punto di vista e qui a Lecce penso che potrò farlo».

IL MISTER. «Mi ha fatto una grande impressione e mi ha accolto nel migliore dei modi. E’ un allenatore che chiede grande intensità e gli piace che la sua squadra giochi a calcio e questo lo apprezzo molto. Oltre a lui mi ha accolto molto bene tutto il gruppo».

LOTTA SALVEZZA. «Siamo un gruppo di qualità possiamo raggiungere questo obiettivo».

ISPIRAZIONE. «Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, per come lavora è lui, non è un difensore ma è un modello per il suo metodo e applicazione. Nel Lecce ho apprezzato molto il capitano Federico Baschirotto. è un grande leader per la sua mentalità».