LECCE – Tiago Gabriel punta in grande: “Mi rivedo in Van Dijk. Io qui perché già pronto”

Tiago Gabriel, acquistato a titolo definitivo a gennaio dal Lecce con contratto fino al 2027 più 2 anni di opzione, ha parlato oggi della grande opportunità di giocare nel campionato italiano: “Stare qui è una grande opportunità, in Serie A ci sono i migliori difensori centrali al mondo. Considero il Lecce una società importante ed ho accettato. Devo migliorare in marcatura? Penso ci siano diverse cose da migliorare, come ogni giocatore. Sono un centrale che si esalta nei duelli aerei e cerco di distinguermi per rapidità”.

In A, Tiago Gabriel si confronterà con attaccanti molto forti ma non c’è dubbi nell’eleggere un nome: “Sicuramente non vedo l’ora di affrontare Lukaku, per la sua forza fisica”. E poi i modelli: “Certamente Van Dijk del Liverpool, mi rivedo molto nella sua figura di difensore centrale”.

Il calcio portoghese si è sempre distinto per il palleggio. Con Giampaolo, anche i difensori dovranno partecipare alla manovra: “Il mister ci dice molto di tenere il pallone, ho notato che gli piace. Questo ricorda molto il calcio portoghese, penso che mi piacerà molto giocare in questa squadra, lo sto percependo dai primi allenamenti”.

E poi: “Le prime impressioni sono positive, noto che qui il calcio è molto più tattico e mentale rispetto al Portogallo. Avere Danilo Veiga e Gaspar pronti a darmi consigli è un qualcosa in più. Cercherò di approfittare di questa esperienza per crescere di più. Se non fossi già pronto non sarei qui, ogni opportunità va colta al volo per cogliere il proprio valore”.