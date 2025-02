Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 09.02.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 9 febbraio 2025 (e dei recuperi del 6) in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA:

CEDAS AVIO BRINDISI:

CEGLIE: Marco Napolitano (5)

GIOVANI CRYOS:

GIOVENTÙ PALAGIANELLO:

HELLAS LATERZA:

LATIANO:

NOICATTARO:

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI:

REAL MOTTOLA: Giacomo Calderaro (4 – recupero del 6/2)

RINASCITA RUTIGLIANESE:

S. VITO: Gabriele Quaranta (1 – recupero del 6/2)

SOCCER TEAM FASANO: Sebastiano Brescia (1)

STATTE :

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Sergio Pirelli (1)

CAROSINO:

CURSI:

DON BOSCO MANDURIA:

FOOTBALL TAVIANO: Ammenda di 300 euro

GALATONE CALCIO: Alessandro Buttazzo (1)

GIALLOROSSI ARADEO: Claudio De Pascali (1 – recupero del 6/2); ammenda di 600 euro; Gianpiero De Lorenzis (2)

N. AVETRANA: Giuseppe Monopoli (2 – recupero del 6/2); Davide De Vincentis (1 – recupero del 6/2); Andrea De Martino (1)

POL. BAGNOLO: Francesco Mariano (1)

POL. GALATONE:

RUFFANO:

SQUINZANO:

VASTE POGGIARDO 91: Andrea Crisafulli (1)

VIRTUS SAN PANCRAZIO: Antonio Eleni (2)

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE: Antonio Lacirignola (1); Adriano Greco (1)

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO: Angelo Mariani (1)

CITTÀ DI AVETRANA: Francesco De Gaetano (1); Antonio Petranca (1)

DIMATEAM: Pietro Colucci (2); Francesco Porfido (1); Antonio Calò (1)

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE: Filippo Iacobellis (1)

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA: Alessandro Turco (1)

REAL SANNICANDRO:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE MESSAPICA: Francesco Semeraro (1)

VIRTUS CALCIO MESAGNE: Alessio Lopez (1); Alessio Lopez (1)

VIRTUS ERCHIE: Pietro Laterza (1)

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO: Matteo Vadacca (dir., fino al 13.04.25); Antonio M. Tarantino (dir., fino al 13.03.25); Cristian S. Tondi (all., fino al 13.04.25); Vincenzo Favale (all., fino al 27.02.25); Matteo Napoli (2); Federico Pastore (1); Giovanni Quarta (1)

CITTÀ DI POGGIARDO: Rodrigo J. Tejada (1)

C. SOLETO: Lorenzo Zollino (1)

GIOVENTÙ CALCIO MURO:

KALE POLIS GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA: Alessandro Quarta (1)

REAL CELLINO:

REAL NEVIANO:

SAN DONACI: Alex Culiersi (4)

SOCCER DREAM PARABITA: Stefano Mandorino (2)

SOCCER GREEN SURBO: Nicola Antonucci (mass., fino al 13.04.25 – recupero del 6/2); Nicola D’Anna (1)

SPONGANO: Alessio Puzzello (1)

SUPERSANO: Ammenda di 50 euro; Matteo Lopez (mass., fino al 13.04.25); Alberto Galati (2)

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: Lorenzo Tondo (1)