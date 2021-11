LECCE – Strefezza, umiltà e ambizione: “Testa bassa per fare sempre meglio. E con questi tifosi…”

Tra i migliori di questo inizio di stagione in maglia giallorossa, l’esterno d’attacco del Lecce, Gabriel Strefezza, ha parlato in conferenza stampa pochi minuti fa.

Il brasiliano ha esordito parlando del suo momento in termini di prolificità offensiva: “Dal punto di vista personale la stagione sta andando avanti davvero alla grande, ma con umiltà devo lavorare per fare sempre meglio. I tanti gol ed i tanti assist messi a referto sono il frutto del gran lavoro di squadra e di quello che stiamo svolgendo nel corso della settimane. Voglio continuare così e cercare di farne sempre di più”.

Il modulo certo lo favorisce: “Segno più che in passato, è vero, sia perché ci sono condizioni diverse sia perché con il 4-3-3 mi trovo benissimo. Con questo modulo avevo giocato un po’ con Caserta alla Juve Stabia, mentre per il resto ho fatto sempre schemi differenti. Sono contento di come mi sto trovando”.

La carica dei tifosi giallorossi è incredibile: “Già da avversario con Juve Stabia e SPAL venivano i brividi a giocare contro il Lecce al Via del Mare, figuriamoci cosa ho provato nel match con il Parma. Giocare con questi tifosi è davvero bellissimo, si crea un’atmosfera stupenda e siamo tutti contenti. Spero vengano sempre così in tanti”.

Sul tecnico: “Il mister mi chiede di stare sempre più vicino alla porta e di attaccare la profondità, così io cerco di replicare sul campo i suoi suggerimenti e provo a farlo sempre. Le belle prestazioni sono il frutto del gran lavoro messo in allenamento e dei consigli ed insegnamenti del tecnico”.

Il prossimo impegno: “Ogni partita è per noi una battaglia. Loro, il Frosinone, sono una bella squadra che vogliamo affrontare come abbiamo affrontato Parma, Monza ma come fronteggiamo tutti in generale. Dobbiamo metterci umiltà e sempre più cuore degli altri. Stiamo lavorando bene per questo match, sul quale siamo già da due settimane e che il tecnico Baroni sta preparando bene”.

