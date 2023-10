LECCE – Sticchi Damiani: “Una squadra dal cuore grande”. Strefezza: “Portiamo in campo l’allegria del Salento”

Nel post Lecce-Sassuolo, in sala stampa, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha tracciato un mini bilancio del campionato prima della sosta.

“Al di là della classifica, farei un bilancio di questa prima parte di stagione che parla di 12 punti importanti, frutto di tante buone prestazioni. Una squadra che non si lascia scoraggiare dalle situazioni difficili, dà fondo a tutto ciò che ha, anche contro un avversario ben attrezzato con un suo ruolo in A da diversi anni. La nostra è una squadra dal cuore grande e con un grande carattere. La sosta sarà importante per tutti, utile per recuperare tutti e per ripartire con grande fiducia in noi stessi sulla base di quanto abbiamo dimostrato”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

In sala stampa ci sono passati anche Gabriel Strefezza e Marin Pongracic.

Strefezza: “Abbiano provato a vincere fino alla fine contro una squadra forte che aveva anche battuto Juventus e Inter. Forse meritavamo qualcosa in più ma comunque è un buon punto, utile a muovere la classifica. Ne abbiamo conquistati 12 ma sappiamo che c’è tanto altro da fare. Siamo giovani ma stiamo facendo bene portando in campo l’allegria del Salento“.

Pongracic: “Buon punto per noi, sono contento della mia prestazione e di quella della squadra. Volevamo fortemente fare risultato, visto che venivamo da due partite difficili. Vero che potevo segnare ma erano occasioni difficili, in compenso ho fatto il mio dovere salvando la nostra porta. Federico Baschirotto è forte e mi aiuta tanto, lui è sempre aggressivo e questo è importante, sono caratteristiche che devi avere come difensore. Krstovic? Con lui siamo amici e siamo sempre insieme, dentro e fuori dal campo, sono felice per il suo gol anche perchè è servito a fare risultato”.

Intanto, nazionali a parte, la squadra osserverà qualche giorno di riposo. L’appuntamento è per mercoledì pomeriggio al Deghi Center di San Pietro in Lama.