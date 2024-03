LECCE – Sticchi Damiani: “Tre punti terapeutici, ci sono segnali incoraggianti”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani sottolinea l’importanza dei tre punti colti a Salerno in condizioni difficili.

“Sono stati tre punti terapeutici – si legge sul Nuovo Quotidiano di Puglia – ne avevamo bisogno, è stato importante cogliere la prima vittoria esterna senza subire gol, con una squadra che su azione non segnava da tempo. Questi sono segnali incoraggianti. È stata una vittoria molto importante dal punto di vista psicologico, la squadra ha fatto tutto ciò che poteva fare in un contesto non semplice. Gotti è stato davvero intelligente, considerando anche il poco tempo avuto a disposizione per lavorare sul gruppo. Ora potrà realizzare i suoi progetti lavorando con lo stato d’animo giusto da parte della squadra e con una diversa situazione psicologica. La sosta? Credo che utilizzeremo questo periodo per recuperare il tempo possibile per entrare al meglio nella testa dei calciatori, che mi è piaciuto vedere gioire con entusiasmo e fiducia”.