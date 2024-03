LECCE – Gotti: “Ci serviva ordine per andare a caccia di punti. La pausa ci aiuterà a stare insieme senza frenesia”

Obiettivo centrato, seppur in maniera sporca, per il nuovo Lecce di Luca Gotti. Le sue parole nel post Salernitana-Lecce.

“Era un momento particolarissimo perché la squadra veniva da una settimana difficile, dopo una partita che aveva lasciato degli strascichi invasivi all’interno del gruppo. Era importante darci un po’ di ordine e andare alla ricerca dei punti per ritrovare quanto di buono si era costruito durante la stagione. Ho bisogno di tempo per capire alcuni piccoli particolari che poi fanno la differenza. L’impressione è che c’è uno spogliatoio molto sano, ragazzi con grande voglia. Magari prima della partita erano un po’ impauriti, ma ci sono alcuni calciatori con grande prospettiva. Falcone? Lo sappiamo da sempre, è un grande portiere, però, specie nel primo tempo, abbiamo sofferto. Di contro, abbiamo fatto una prestazione di grande equilibrio, voglia di lavorare insieme alla squadra. Questo è stato l’aspetto piacevole che mi porto via da Salerno. Piccoli? Ha sicuramente le qualità fisiche e l’attitudine a fare un lavoro estremamente dispendioso non solo vicino alla porta, quindi ho pensato che era un peccato privarsi di questa possibilità di avere più calciatori in campo che potessero far gol. Poi la partita si è messa in un certo modo e abbiamo orientato gran parte del nostro sforzo sulla fase difensiva e lui ha sempre risposto presente. Ora la pausa ci consentirà di stare un po’ insieme senza la frenesia di questi giorni per migliorare quella situazioni che vanno migliorate. La classifica? Non la guardiamo, ci sono troppe squadre e troppi punti a disposizione. In ogni turno ci sarà chi andrà sopra e chi andrà sotto. Pensiamo a fare il nostro miglior percorso possibile cercando di arrivare bene alle ultime partite di campionato”.