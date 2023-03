LECCE – Sticchi Damiani: “Qualcuno non sta al top, specie là davanti, ma la squadra va incoraggiata”

Dispiaciuto ma, comunque, sereno il presidente Saverio Sticchi Damiani nel post Lecce-Torino. Le parole del numero uno giallorosso raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Dispiace sempre perdere, per la squadra e per il nostro straordinario pubblico che ha fatto sentire tutto i suo calore dall’inizio alla fine della gara. Ai ragazzi non posso rimproverare niente. Qualcuno non sta al top della forma, specie quelli davanti. La squadra, comunque, va incoraggiata e applaudita per l’impegno che ci mette e per la voglia di farcela. Le tre sconfitte consecutive? In A ci può stare e quando incontri un avversario agguerrito come il Torino che si prende la partita con due giocate in due minuti, tutto si fa più difficile. I ragazzi hanno dato l’anima, ma per quella che è la nostra storia in questo campionato, posso dire che siamo in grado di poter ancora dire la nostra. Ci giocheremo ogni partita al massimo”.