LECCE – Saponara, un trequartista per Liverani: “Mi ha spiegato l’importanza del mio ruolo”. Tifosi giallorossi, niente Verona

Giornata di prime volte in casa Lecce, dove a prendere parola è stato l’ultimo arrivato Riccardo Saponara, presentato alla stampa dal dg Giuseppe Mercadante.

“Ci tengo a ringraziare tutta la società dell’US Lecce – ha affermato l’ex Genoa – per la grandissima fiducia riposta in me. Da parte mia cercherò di dare il contributo alla causa. Per la mia carriera cercavo una soluzione che mi desse l’opportunità di rimettermi in gioco. Mister Liverani mi ha spiegato quanto sia importante nel suo sistema di gioco il ruolo del trequartista ed io sono felice di prendermi le mie responsabilità. Tutti mi hanno parlato di Lecce intesa come piazza e squadra in termini di entusiasmo, confermandomi quello che pensavo, poi una volta qui ne ho avuto la conferma”.

Brutte notizie invece per i tifosi del Lecce residenti nel Salento, i quali non potranno assistere al match del Bentegodi con il Verona. Di seguito il comunicato esplicativo emanato da Via Costadura:

“Il prefetto della Provincia di Verona ha stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce, compresi i sottoscrittori di programmi di fidelizzazione (con annullamento e rimborso dei titoli eventualmente già venduti) in occasione della gara Hellas Verona – Lecce in programma domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15:00 presso lo stadio Bentegodi di Verona”.