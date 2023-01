LECCE – Salernitana vincitrice con merito, altra serata da dimenticare in fretta: la fotogallery di Max Coribello

Il Lecce stecca anche il secondo scontro diretto consecutivo cedendo il passo alla Salernitana, più scaltra nello sfruttare gli errori difensivi avversari e poi più compatta a difesa prima del doppio, poi del singolo gol di vantaggio.

Tra le poche note liete dell’anticipo del Via del Mare, c’è la sesta rete in campionato per Gabriel Strefezza, che non segnava da tre partite. L’italo-brasiliano si è dimostrato insostituibile nello scacchiere offensivo di Marco Baroni. Male i suoi compagni di reparto, tranne il subentrato Di Francesco, che ha provato a dare più velocità e fantasia alla manovra giallorossa. Auguri di pronta guarigione allo sfortunatissimo Youssef Maleh, infortunatosi alla caviglia.

Le immagini di Lecce–Salernitana scattate dall’obiettivo del nostro Max Coribello.