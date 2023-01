LA CRONACA – Lecce, il girone di ritorno inizia male. Due gol regalati alla Salernitana che fa il colpo

Un Lecce disattento ed impreciso come mai lo si era visto prima si fa male da solo regalando di fatto due gol alla Salernitana, che espugna così il Via del Mare per 1-2. Una partita approcciata in modo pessimo e che, proprio quando sembrava essere stata sul punto di essere raddrizzata, ha visto i giallorossi incapace di metterci grinta e capacità di gestire. In classifica i salentini sono così stati scavalcati proprio dai campani.

Baroni manda i suoi in campo con il 4-3-3 e sorprende inserendo dal primo minuto Maleh a centrocampo e Oudin in attacco. Sulla sponda opposta Nicola sceglie un 4-3-3 a specchio e manda subito dentro il neo arrivo Troost-Ekong. L’inizio di gara del Lecce è da incubo a causa della doccia gelata firmata Dia che al quinto minuto insacca con un destro terrificante al volo e da fuori nell’angolino basso. Ancora granata due minuti dopo con la punizione di Sambia che chiama Falcone alla deviazione in corner. I giallorossi si vedono finalmente al nono con il potente destro di Strefezza però fuori misura. Molto più vicino al gol Umtiti al quarto d’ora: un bel colpo di testa su corner di Umtiti che però va largo di un nulla. Al secondo tiro in porta la Salernitana bissa: minuto 19, Oudin perde palla ed il passaggio sbagliato di Dia si trasforma in assist per Vilhena che insacca facilmente. Stavolta la reazione giallorossa è roboante ed al minuto 23 porta al gol di Strefezza, che con una zampata su assist di Pezzella. Al trentaduesimo l’occasionissima per il pari del Lecce: Hjulmand dal fondo mette dietro per Colombo, mancino a botta sicura e salvataggio sulla linea di Sambia. Altra occasionissima giallorossa cinque minuti più tardi, quando prima Hjulmand impegna Ochoa e poi, sulla ribattuta, Colombo spara alta. Al 42′ Piantek dalla distanza impegna Falcone, che blocca sicuro il destro da fuori.

Nella ripresa sono i salentini i primi a farsi vedere quando è il cinquantunesimo con il colpo di testa di Di Francesco che trova attento Ochoa. Sul ribaltamento di fronte Candreva tenta la conclusione da fuori che va alta di poco. Altra occasione per Colombo al minuto 62: ottimo cross di Di Francesco ma il 9 riesce solo a sfiorare il pallone che l’estremo messicano controlla agevolmente. Al sessantaseiesimo Di Francesco tenta la fortuna da fuori, trovando ancora una volta attento Ochoa nella deviazione. Ora la Salernitana è completamente chiusa a riccio e serve tentare il colpo estemporaneo, come quando Gonzalez mette in mezzo un ottimo pallone sul quale però non arriva Di Francesco. Ancora l’11 giallorosso al tiro dal limite al minuto 82: stavolta Ochoa resta immobile, la palla però va al lato. Nel finale gli attacchi giallorossi sono confusi e la sfida termina 1-2.

Nel prossimo turno il Lecce se la vedrà con la Cremonese allo Zini.