LECCE – Sala stampa, Tarozzi: “La magia di Arnautovic e l’espulsione di Banda hanno complicato tutto”

Da Sky Sport l’analisi di Inter-Lecce con le parole di Andrea Tarozzi, vice di D’Aversa.

“Quando si prende gol significa che qualcosa di meglio si poteva fare. Abbiamo avuto un paio di palle gol e speravamo di pareggiare, abbiamo affrontato l’Inter tenendo testa il più possibile ma giocarci contro è davvero complicato. La magia di Arnautovic e l’espulsione di Banda hanno complicato il tutto. Siamo una squadra molto giovane, stiamo migliorando di giorno in giorno. Giocare qui è complicato ma non ci siamo mai tirati indietro, cercando di prenderli alti, cercando di non concedere troppo all’Inter che, comunque, ha creato tanto e ha prodotto diverse palle gol. Siamo stati una delle squadre ad aver prodotto di più contro l’Inter, abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate, penso alla palla gol di Strefezza o al colpo di testa di Rafia. Un peccato perché avevamo impostato la partita nel modo che volevamo. Quando giochi contro una squadra che ti lascia poco spazio, arriva anche un po’ di stress ma abbiamo tenuto bene il campo, poi il rosso di Banda ha compromesso il tutto. Cosa ci portiamo a casa da quest’esperienza? Siamo giovani, ma, in ogni caso, ce le giochiamo tutte e anche contro l’Inter è successo. Le forze in campo erano diverse ma ce la siamo giocata e la prestazione c’è stata. Portiamoci a casa questo ulteriore step di crescita che ci servirà in futuro”.